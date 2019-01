Faßmann über "gutes Paket" für Fachhochschulen erfreut

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat sich am Mittwoch erfreut über den neuen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan gezeigt, den er in der Regierungssitzung vorlegt. Es handle sich um ein "insgesamt gutes Paket", so der Ressortchef vor dem Ministerrat. Sprechen will Faßmann aber auch über künftige Strukturen.