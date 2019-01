Neunjähriger starrte auf Handy und fiel auf U-Bahngleise

Weil ein Neunjähriger in der U2-Station am Wiener Praterstern im Gehen nur Augen für das Display seines Mobiltelefons hatte, ist er am Dienstagnachmittag auf den Gleiskörper gestürzt. Der Bub hatte großes Glück: Ein Polizist außer Dienst beobachtete den Unfall und betätigte sicherheitshalber sofort den Zugnotstopp. Es war aber ohnehin keine Zuggarnitur in der Nähe.