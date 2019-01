Tourengeher bei Lawinenabgang in Osttirol getötet

Ein 67-jähriger Tourengeher ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in den Lienzer Dolomiten ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Wintersportler und sein Begleiter (42) von den Schneemassen mitgerissen. Während sich der 42-Jährige an einem Steinblock festhalten konnte, wurde der Ältere komplett verschüttet.