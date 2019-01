Zehn Jahre Haft für Menschenrechtspreisträger in der Türkei

Ein Gericht in Ankara hat den prominenten türkischen Juristen und Menschenrechtspreisträger Murat Arslan in Verbindung mit terroristischen Straftaten zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das sagte seine Anwältin Öykü Didem Aydin am Freitag. Dem ehemaligen Richter wird eine Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung vorgeworfen.