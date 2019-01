Mindestens 20 Tote bei Taliban-Angriffen in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban haben bei Angriffen in zwei Provinzen Afghanistans mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet. Die Vorfälle ereigneten sich in der Westprovinz Farah und der Nordprovinz Farjab, wie es am Freitag aus Regierungskreisen hieß.