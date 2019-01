Nordkoreanischer Regierungsvertreter traf in Washington ein

Ein hochrangiger nordkoreanischer Regierungsvertreter ist am Donnerstagabend zu diplomatischen Gesprächen in Washington eingetroffen. Kim Yong-chol, rechte Hand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, werde am Freitag mit US-Außenminister Mike Pompeo zu einem gemeinsamen Essen zusammenkommen, hieß es aus US-Kreisen.