Präsidentenwahl-Ergebnis im Kongo beeinsprucht

Zwei Tage nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo hat der unterlegene Oppositionskandidat Martin Fayulu beim Verfassungsgericht Einspruch eingelegt. "Wir werden dies (das Ergebnis) nicht für einen Moment akzeptieren", sagte Fayulu am Samstag vor dem Gerichtsgebäude in Kinshasa der Deutschen Presse-Agentur.