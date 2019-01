Winterwetter - Katastrophenfall in fünf Regionen in Bayern

Die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage hielten die Einsatzkräfte in Bayern auch am Freitag in Atem. Zudem kündigte sich neuer Schnee bereits an. Mehr als 1.000 Helfer waren laut Behörden in den südlichen Landkreisen von Oberbayern im Einsatz. Weitere waren auf dem Weg in die Alpenregion. Inzwischen galt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall.