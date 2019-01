Asylsuchende (18) wird am Flughafen von Bangkok festgehalten

Eine 18-jährige Asylsuchende aus Saudi-Arabien wird seit Sonntag gegen ihren Willen am Flughafen von Bangkok festgehalten und soll in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Wie die junge Frau und Human Rights Watch sagten, wurde sie auf der Flucht vor ihrer Familie an Bangkoks internationalem Flughafen von saudiarabischen und kuwaitischen Botschaftsvertretern gestoppt. Die nahmen ihr den Pass ab.