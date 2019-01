Rumänien kritisiert Österreich wegen Familienbeihilfe

Die rumänische Regierung hat wegen der mit Jahresanfang in Kraft getretenen Familienbeihilfen-Kürzung für in ärmeren Staaten lebende Kinder scharfe Kritik an Österreich geübt. Das österreichische Gesetz sei "unfair" und "läuft EU-Werten zuwider", teilte das rumänische Außenministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Man habe das Inkrafttreten des Gesetzes "mit Sorge" zur Kenntnis genommen.