Regierung dementiert höhere Gagen für Kassenfunktionäre

Demnächst beginnt die Umsetzung der im Dezember im Parlament beschlossenen Sozialversicherungsreform. Der "Standard" berichtete am Freitag unter Berufung auf Sozialversicherungskreise, in der Regierung werde darüber diskutiert, dass die Funktionäre in den dafür eingerichteten Überleitungsausschüssen mehr Geld bekommen sollen. ÖVP-Klubobmann August Wöginger dementierte den Bericht umgehend.