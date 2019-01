Brand im Universitätsklinikum Krems glimpflich ausgegangen

Bei einem Brand im Universitätsklinikum Krems haben am Mittwochabend die automatische Meldeanlage und das rasche Eingreifen der Feuerwehr größeren Schaden verhindert. Verletzt wurde niemand. Der Brand dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem Handtuchhalter in einer WC-Anlage im Erdgeschoß ausgebrochen sein, hieß es von der Polizei. Es sei kein technischer Defekt gewesen, so ein Sprecher.