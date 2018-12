Lawinensituation in Niederösterreich hat sich entspannt

In Niederösterreich hat sich die Lawinensituation am Freitag weiter entspannt. In den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet wurde die Lawinengefahr über 1.800 Metern im Lagebericht als mäßig eingeschätzt. An tieferen Stellen sowie in den übrigen Regionen galt Stufe eins auf der fünfteiligen Skala. Die Situation soll in den nächsten Tagen unverändert bleiben.