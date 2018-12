Familienvater starb nach Autounfall in der Oststeiermark

Ein 37-jähriger Oststeirer ist am Samstag nach einem schweren Autounfall in Falkenstein bei Fischbach (Bezirk Weiz) im Krankenhaus in Graz verstorben. Der Familienvater war in der Früh am Heimweg mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in die eiskalte Feistritz gestürzt. Der Pkw blieb samt dem Lenker am Dach liegen. Passanten entdeckten den Wagen und riefen die Rettungskräfte.