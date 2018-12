3,5 Millionen besuchten Wiener Christkindlmarkt

3,5 Millionen Besucher haben in der Vorweihnachtszeit den alljährlichen Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz besucht. Fast 190.000 Kekse wurden in der Werkstatt in der Volkshalle gebacken, Kinder bastelten 11.500 Geschenke und gaben mehr als 400 Briefe ans Christkind auf, bilanzierten die Organisatoren am Samstag in einer Presseaussendung.