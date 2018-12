Nach Zugsentgleisung in Wien Bahnstrecke wieder freigegeben

Nach der Zugsentgleisung der Lok und von zwei Waggons des EC159 nach Zagreb in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs haben die ÖBB die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Meidling am Donnerstagabend wieder freigegeben. "Der Betrieb zwischen Meidling und Hauptbahnhof ist seit 19.30 Uhr wieder eingeschränkt aufgenommen", sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Abend zur APA. Verletzt wurde niemand.