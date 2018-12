Spanien erhält Entschädigung für "Prestige"-Ölkatastrophe

Spaniens höchstes Gericht hat die Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe im Fall des havarierten Öltankers "Prestige" vor 16 Jahren endgültig bestätigt. Die Richter legten "die Erstattungen auf eine Gesamtsumme von 1,5 Milliarden Euro" fest, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung heißt. Zu zahlen ist das Geld demnach zum Großteil an den spanischen Staat.