Skelettfund in Niederösterreich - Identität steht fest

Die Identität einer in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) gefundenen skelettierten Leiche steht fest. Es handelt sich um eine Slowakin, bestätigte Doris Demler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Donnerstag auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Nähere Informationen gab die Sprecherin "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht bekannt. Weiterhin ausständig ist das endgültige Obduktionsergebnis.