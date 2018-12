Lehrer schaute in Niederösterreich im Unterricht Porno

Ein Lehrer hat in einer Schule in einer Stadt im Bezirk Korneuburg im Unterricht einen Pornofilm geschaut, während der Videobeamer lief. Der Mann um die 50 Jahre wurde suspendiert, bestätigte ein Sprecher des niederösterreichischen Bildungsdirektors am Donnerstag auf Anfrage einen "Heute"-Bericht.