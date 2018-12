Irans Präsident Rouhani zu Gesprächen mit Erdogan in Ankara

Der iranische Präsident Hassan Rouhani besucht am Donnerstag seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in der türkischen Hauptstadt Ankara. Neben bilateralen Gesprächen ist auch eine Zusammenkunft des türkisch-iranischen Kooperationsrats mit Beteiligung mehrerer Minister geplant. Der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur zufolge traf Rouhani am Mittwochabend in Ankara ein.