Neues US-Gesetz soll Gefängnisse leerer machen

Ein neues Gesetz zum Strafmaß von Verurteilten könnte Platz in den überfüllten US-Gefängnissen schaffen. Mit breiter Unterstützung von Republikanern wie Demokraten verabschiedete der Senat den "First Step Act", berichtete "Voice of America". Die Änderung soll eine Gesetzesverschärfung aus den 1980er-Jahren korrigieren, mit der versucht wurde, Drogenkonsumenten durch härtere Strafen abzuschrecken.