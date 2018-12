IS-Kämpfer erschossen in Syrien fast 700 Gefangene

Die Extremistenorganisation "Islamischer Staat" (IS) hat nach Angaben einer syrischen Menschenrechtsgruppe in zwei Monaten knapp 700 Gefangene hingerichtet. Die Getöteten seien unter den 1.350 Zivilsten und Kämpfern gewesen, die der IS nahe der Grenze zum Irak festhalte, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit.