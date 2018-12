ÖVP-Jungpolitiker erneut betrunken am Steuer erwischt

Das zweite Mal innerhalb von drei Jahren hat der oberösterreichische ÖVP-Jungfunktionär Gerhard Weilbuchner seinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer weg. Sein Landtagsmandat wird er zurücklegen, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Samstag mit. Ende November sei der 28-Jährige mit zwei Promille hinter dem Steuer in Wien aus dem Verkehr gezogen worden, berichtete die "Kronen Zeitung".