Ein Toter bei Wohnungsbrand in Tirol

In der Gemeinde Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagnachmittag ein 48-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Wohnung befindet sich im Haus der Eltern. Als diese starke Rauchentwicklung bemerkten, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Der Mann konnte nur noch Tod geborgen werden, teilte die Polizei mit.