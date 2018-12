21-Jähriger auf Kölner Stadtautobahn angeschossen

Ein 21-Jähriger ist in Köln in seinem Auto angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden, ein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der oder die Täter hätten in der Nacht auf Samstag auf der Stadtautobahn mehrmals aus einem Wagen heraus gefeuert und seien vom Tatort geflüchtet, teilte die Polizei mit.