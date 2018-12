Mutmaßlicher Mädchenhändler in Oberösterreich festgenommen

Beamte der Autobahnpolizei Haid im Bezirk Linz-Land haben am Samstag einen mutmaßlichen Mädchenhändler festgenommen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag. Der 41-jährige Rumäne ging den Polizisten bei einer Personenkontrolle in einem Linienbus ins Netz. Sie stellten fest, dass gegen ihn ein bereits 2010 von Italien ausgestellter EU-Haftbefehl bestand.