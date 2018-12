Tote bei Explosion in Einkaufszentrum in Malaysia

Bei einer Explosion in einem Einkaufszentrum der malaysischen Stadt Kuching sind am Dienstag mindestens drei Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Die Explosionsursache war zunächst unklar, laut Feuerwehr wurde sie nicht durch eine Bombe ausgelöst. Die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete, dass sie möglicherweise auf ein Leck in einem Gastank zurückzuführen sei.