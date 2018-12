2015 und 2016 mehr als 20.000 Opfer von Menschenhandel

Jedes Jahr werden weiter Tausende von Menschen illegal in die EU gebracht, um dort für Sex und sklavenähnliche Arbeit ausgenutzt zu werden. Zu diesem Befund kommt ein am Dienstag veröffentlichter Bericht der EU-Kommission in Brüssel. Die EU-Behörde geht davon aus, dass allein in den Jahren 2015 und 2016 mindestens 20.532 Frauen, Kinder und Männer zu diesem Zweck in die EU gebracht wurden.