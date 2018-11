EU-Parlamentarier gegen Nachverhandlungen bei Brexit-Vertrag

Die großen Fraktionen im Europaparlament haben Hoffnungen in Großbritannien auf Änderungen am vereinbarten Brexit-Vertrag eine klare Absage erteilt. Es werde keine weiteren Verhandlungen geben, sagte der deutsche Abgeordnete Elmar Brok (CDU) am Donnerstag für die Europäische Volkspartei (EVP). "Dies ist eine Vereinbarung, die steht, die man nehmen muss."