Franz Fischler im Gespräch"Theresa May gleicht einem politischen Selbstmordattentäter"

Ex-EU-Kommissar Franz Fischler zu Österreichs EU-Vorsitz: "Auf Ebene der Experten wurde viel weitergebracht, auf politischer Ebene ist wenig passiert" © Eggenberger

Die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs biegt in die Zielgerade. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Franz Fischler: Noch ist sie ja nicht zu Ende. Auf der Ebene der Diplomaten und Beamten hat man aber einiges weitergebracht – wofür es in Brüssel auch viel Lob gibt. Aber vieles ist noch nicht so weit, dass es schon auf die politische Bühne gehoben werden kann. Weniger gut läuft es auf politischer Ebene. Haben wir jetzt klarere Antworten auf die Frage der Migration oder wie es am Balkan weitergehen soll? Bei der Ambition, den Erweiterungsprozess wieder in Schwung zu bringen, ist wenig passiert.

