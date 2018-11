Regierung will Hotline bei hartem Brexit einrichten

Die österreichische Bundesregierung will nach Worten von EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) im Fall eines "harten Brexits" bei Ablehnung des Austrittsvertrags eine Hotline für Bürger und Unternehmen einrichten. "Wenn wir wissen, dass es einen harten Brexit geben wird oder es wahrscheinlich ist, dann könnten die auf Knopfdruck online gehen", sagte Blümel am Dienstag in Brüssel.