Bundespräsident würdigt zivigesellschaftliche Organisationen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen in die Hofburg geladen, ihnen gedankt und ihre Arbeit gewürdigt. "Unser Land braucht Menschen, die für ihre Mitmenschen da sind", sagte er. Der Einsatz für Armutsbetroffene, für Kinder, Familien und Alte sei nicht selbstverständlich, aber unverzichtbar, so Van der Bellen.