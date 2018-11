Wien will nicht an Höhe der Wahlkampfkosten rütteln

Wien will nicht an der Höhe der zulässigen Wahlkampfkosten rütteln. Das hat der zuständigen Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag im Wiener Landtag erklärt - auf Anfrage der NEOS, die das Limit infrage stellen. Denn in Wien liege die Grenze mit 6 Mio. Euro nur geringfügig unter jener des Bundes (7 Mio. Euro, Anm.), wurde bekrittelt.