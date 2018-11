Freigesprochene Christin in Pakistan aus Gefängnis entlassen

Eine Woche nach der Aufhebung ihres Todesurteils ist die Christin Asia Bibi in Pakistan aus dem Gefängnis freigekommen. Seine Mandantin sei "in einem Flugzeug, aber niemand weiß, wo sie landen wird", teilte ihr Anwalt Saif-ul-Malook am Mittwoch mit. Bibi saß wegen angeblicher Gotteslästerung neun Jahre im Gefängnis.