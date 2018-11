AK plant "Digitalisierungsoffensive" für Arbeitnehmer

Die Arbeiterkammer will in den kommenden Jahren eine "Digitalisierungsoffensive" für die Arbeitnehmer starten. Wie der Kärntner AK-Präsident Günther Goach am Mittwoch vor Journalisten erklärte, sei ein derartiges Programm nötig, denn nur so könnten die Menschen in der Arbeitswelt bestehen. 1,7 Millionen Euro pro Jahr will man dafür in Kärnten in die Hand nehmen.