Sieben EU-Staaten einigen sich auf Terroropfer-Unterstützung

Sieben EU-Staaten haben sich am Montag bei einem Treffen in Paris auf den Ausbau der Hilfe für Terroropfer geeinigt. Dies gaben die Justizminister Deutschlands, Frankreichs, Spaniens, Italiens, Luxemburgs und der Niederlande in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.