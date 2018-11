Fußgänger lief in Wien mit 2,6 Promille in Auto

Ein betrunkener Fußgänger ist am späten Freitagabend am Lerchenfelder Gürtel in Wien in ein Auto gelaufen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hätte der 48-Jährige an einer Ampel warten müssen. Bei ihm wurden 2,6 Promille festgestellt. Der Mann wurde mit Verletzungen im Bauchbereich, deren Ausmaß ungeklärt blieb, in ein Spital gebracht.