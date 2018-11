Weihnachtsbaum für Rathausplatz auf dem Weg nach Wien

Der Weihnachtsbaum für den Wiener Rathausplatz kommt dieses Jahr aus Kärnten. Er ist 28 Meter hoch und wurde am Freitag in einem Wald des Bistums Gurk gefällt. Am Dienstag in der Früh soll die 150 Jahre alte Fichte in der Bundeshauptstadt eintreffen.