Mafia in Norditalien: 129 Schuldsprüche bei Mammutprozess

Mit 129 Verurteilungen, 19 Freisprüchen und vier Freisprüchen wegen Verjährung ist am Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse in Norditalien zu Ende gegangen. 147 Personen standen seit 2015 in Reggio Emilia vor Gericht. Geschäftsleute und Bandenchefs waren bei dem "Aemilia" genannten Mammutprozess beschuldigt, der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta geholfen haben, in Norditalien Fuß zu fassen.