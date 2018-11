Hund stöberte beim Gassigehen in Oberösterreich Leguan auf

Ein Hund hat am Dienstag beim Gassigehen in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf einer Wiese einen grünen Leguan aufgestöbert. Das etwa 60 Zentimeter lange Tier war bereits in Kältestarre verfallen. Die Hundebesitzerin nahm es mit nach Hause und quartierte es vorübergehend in ihrem Heizraum ein, so die Polizei.