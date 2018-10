Drohnen-Bande gefasst - Brachte Rauschgift in Gefängnisse

In England ist eine Bande aufgeflogen, die auf Drohnen Rauschgift in großem Stil in Gefängnisse geschmuggelt hat. Die 15 Mitglieder sollen für mindestens 55 Lieferungen zu Anstalten unter anderem in Birmingham, Wolverhampton und Liverpool verantwortlich sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.