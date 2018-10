Pensionist in Kärnten bei Traktor-Unfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein 66-jähriger Pensionist bei einem Traktorunfall in der Gemeinde Dellach im Bezirk Spittal an der Drau erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau kam aus bisher unbekannter Ursache auf einem Schotterweg mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und stürzte laut Polizei sich überschlagend ca. zehn Meter über eine steile Böschung.