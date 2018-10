Ludwig will Fiaker-Lösung mit Bezirksvorsteher Figl finden

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kann sich ein Aus für die Fiaker in Wien - wie es der Innenstadt-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) kürzlich in den Raum gestellt hat - nicht vorstellen. Er stehe in Kontakt sowohl mit den Kutschern als auch dem City-Chef. "Wir werden da sicher eine gute Lösung finden, dass die Fiaker auch in Zukunft in Wien Bestand haben", so Ludwig am Mittwoch zur APA.