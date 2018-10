Pop-Art-Künstler Mel Ramos mit 83 Jahren gestorben

Der amerikanische Pop-Art-Künstler Mel Ramos, der für seine Darstellung von Pin-Up-Girls bekannt wurde, ist tot. Er sei am Sonntag im kalifornischen Oakland an Herzversagen gestorben, teilte der New Yorker Galerist Louis K. Meisel am Dienstag mit. Ramos wurde 83 Jahre alt.