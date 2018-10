"Kulturhauptstadt Europas 2025": Deutschland dabei

Während in Österreich derzeit die Bewerber für den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2024" ihre Einreichungen finalisieren, startete in Deutschland der Wettbewerb um den Titel des Jahres 2025 mit einem Informationstag in Berlin. Bis 30. September 2019 können sich interessierte Kommunen bewerben. Danach folgt ein zweistufiges Auswahlverfahren, bis 2020 eine europäische Jury ihren Favoriten empfiehlt.