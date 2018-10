Hund zwang Radler zu Notbremsung: Frau (76) starb nach Sturz

Weil ein Hund über die Straße gelaufen und die Leine über die Fahrbahn gespannt war, haben zwei Radfahrer aus Deutschland am Sonntag in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) eine Vollbremsung hinlegen müssen. Der 82-jährige Mann konnte noch anhalten, seine Partnerin fuhr aber auf sein Rad auf und beide stürzten. Die 76-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie tags darauf im Spital starb.