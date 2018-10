16. Forum-Land-Literaturpreise in St. Pölten verliehen

In der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten sind am Montagabend die Preise des Forum Land Literaturwettbewerbs 2018 verliehen worden. In der Sparte Prosa wurden ex aequo Texte von Gabriele Kögl und Martin Peichl prämiert, in der Kategorie Lyrik gewann Judith Thoma, Marlies Thuswald wurde als erfolgreichste Jungautorin ausgezeichnet. Das Preisgeld der drei Kategorien war mit je 2.500 Euro dotiert.