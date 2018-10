Bruder von Unfallopfer verpasste Autofahrer Faustschlag

Der Bruder eines bei einem Unfall in Wien-Floridsdorf mit einem Auto schwerverletzten 13-jährigen Fußgängers hat am Freitag dem Lenker des Pkw mit einem Faustschlag ebenfalls verletzt. Der 61-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, berichtete die Polizei. Der von ihm angefahrene Bursch wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein 16-jähriger Bruder angezeigt.