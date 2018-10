Treffen von US-Afghanistan-Beauftragtem und Taliban

Der US-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hat sich einem Zeitungsbericht zufolge am Freitag mit Taliban-Vertretern in Katar getroffen. Es sei das zweite direkte Treffen in vier Monaten gewesen, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Zusammenkunft vertraute Personen. Unklar sei, worüber gesprochen worden sei.