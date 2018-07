Gerettete Fußballer in Thailand zeigen sich Öffentlichkeit

Nach dem glücklichen Ende des Höhlendramas in Thailand wollen sich die zwölf jungen Fußballer und ihr Trainer erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Für Mittwoch (13.00 MESZ) kündigten die Behörden eine Pressekonferenz in der Provinzhauptstadt Chiang Rai an. Dort liegt das Team bisher zur Beobachtung im Krankenhaus. Noch in dieser Woche sollen die ersten Kinder nach Hause dürfen.